Õiged aiatööriistad aitavad hooajaks valmistuda

Kui talve viimsedki jäljed on sulanud ja haihtunud, tervitab kevad eramajaomanikke kõiksugu kaunite lubadustega – külluslikust saagist ja ka lihtsalt võimalusest roheluses silmi ja vaimu puhata. Aia ja õue kevade tulekuks valmis sättimine on eluliselt vajalik tegevus, mis ei tähenda ainult õueala kaunistamist; see on rituaal, mis annab tooni õitsvale aiale ja elujõulisele õuealale.