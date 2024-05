Mängijate kogemused online-kasiino mängudel

Online-kasiinod on maksu- ja tolliameti erilise järelevalve all, sest kasiinod võtavad vastu pärisraha ning maksavad seda välja. Lisandub ka rahapesu risk.

Internetikasiinos on klienditugi väga oluline. Kuna Eestis näiteks on mängurlus üsna uus, siis uutel mängijatel võib tekkida palju küsimusi, mis puutub boonuste kasumisse ja ka vastutustundliku mänguharjumuse kujundamisse.

Eesti online-kasiino valdkond on eriline ka selle poolest, et netikasiinod saavad pakkuda väga erinevaid kasiino boonuseid. On ju teada, et tegelikult võivad igasugu erinevad kampaaniad mängijate jaoks olla küllalt segadust tekitavad. Eriti just läbimängimise nõuete tõttu, mis boonustele rakenduvad.

Online-kasiinod ei teeni spordiennustuse pealt mingit erilist kasumit, seega suurem osa uusi kasiinosid pakuvad slotte, live-kasiino laudu ja lauamänge. Eriti mänguportaalid, kus kontot pole vaja luua, on ehitanud oma veebilehe üles nii, et spordiennustuse jaoks pole ruumi üldse jäänudki.

Kõik see teeb mänguri elu lihtsaks ja kiireks. Iseasi on küsimus, kas oskad õigel ajal ise pidurit tõmmata.

Viimase tosina aastaga on netikasiinod silmanähtavalt muutunud. Varasemate kohmakate spordiennustuse portaalide asemele on tekkinud kiirkasiinod, kus kontot pole vaja luuagi.

Uued kiirkasiinod või soome keeles uudet pikakasinot näevad seetõttu üsna kentsakad välja, seda siis arvutiekraanil. Menüüd, filtrid ja mängud on sätitud nii, et need sobivad paremini väiksemale pikuti ekraanile kui arvuti laiuti ekraanile. 2024. aasta seisuga tehakse ⅔ panustest just nutitelefoni või tahvelarvuti kaudu.

Online-kasiino operaatorid teavad seda väga hästi ja näevad päevast päeva vaeva, et mängurite tujusid tabada. Viimasel ajal on selles suhtes pilt selgemaks näinud. On ilmne, et mängurid on kolinud nutiseadmetesse.

On teada, et nii maapealsetes kui ka online-kasiinodes toimetab ka üsnagi suur hulk majanduslikult vähekindlustatud inimesi, kes salamisi loodavad oma kehva rahaõnne minevikku jätta ning just nimelt võita suurema summa raha. Erinevad uuringud on jõudnud järeldustele, et selliste mõtetega alustavad kasiinos lausa pooled mängijatest.

Kuigi online-kasiinode eesmärk on teenida kasumit, on väga oluline, et kõik internetikasiinod käituksid vastutustundlikult, võimaldaksid kõigile mänguritele turvalist mängukeskkonda ning juba etteulatuvalt võtaksid kasutusele meetodeid, et liigset mängurlust piirata.

Seda, kuivõrd Eesti kasiinod seda ka päriselt teevad, on raske öelda, sest ainult PAF-i kasiino on silma paistnud aastase kaotuslimiidi poolest. Paljud Eesti kasiinod aga mingeid erilisi tööriistu ei kasuta, et mängijaid vähem panustama keelitada.

Netikasiino klienditugi jagab võimalusel kõigi nende teemade kohta infot, kui nendega ühendust võtta live-vestlusaknas või meili teel.

Maksed

Netikasiinosse oma raha sisse panemine võib olla päris hirmutav. Kui esimesest kohmetusest üle saada, selgub aga, et enamik suuri Eesti panku teevad kiirkasiinodega koostööd küll. Üllatav võib olla ehk ainult see, et pangamakse võib olla sageli ainus maksevahend, seda siis juhul, kui tegemist on kontovaba mänguportaaliga.

Ettenägelikumad mängurid, kes ei taha, et nende internetipanka jääks mingi jälg kasiinos mängimise kohta, kasutavad hea meelega alternatiivseid maksemeetodeid. Nendeks võivad olla elektroonilised rahakotid, nagu Skrill ja Neteller, kuhu saab kanda rahalised vahendid otse pangast ning sealt edasi juba online-kasiino mängijakontole.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!