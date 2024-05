VIDEO | USA välisminister Blinken lubas Kiievi keldribaaris rokkides Ukrainale vankumatut toetust

Blinken, kes lubas Kiievis Venemaa ägenevate rünnakute all olevale Ukrainale USA vankumatut toetust, ühines Bar Diktati laval kohaliku bändiga 19.99. Esitusele tuli Neil Youngi „Rockin’ in the Free World“ („Rokkides vabas maailmas“), mis on pärit 1989. aastast veidi enne Berliini müüri langemist, vahendab Reuters.

„Kuulge, ma tean, et praegu on tõeliselt raske aeg. Teie sõdurid ja kodanikud, eriti riigi kirdeosas ja Harkivis, kannatavad tohutult. Kuid nad peavad teadma, teie peate teadma, et USA seisab teiega. Suur osa maailmast seisab teiega ja nad ei võitle mitte ainult vaba Ukraina eest, vaid ka vaba maailma eest,“ ütles Blinken enne laulu esitamist.

Päeval pidas Blinken Kiievis kõne, milles ütles, et USA seisab Ukraina kõrval, kuni viimase julgeolek ja suveräänsus on garanteeritud.

Oma kõnes Igor Sikorski nimelises Kiievi polütehnilises instituudis tunnistas Blinken, et viivitus USA relvade saatmisega muutis Ukraina Venemaa rünnakute suhtes haavatavamaks, aga ütles, et Kiiev saab arvestada USA vankumatu toetusega, sest Ameerika rahvas mõistab, et Venemaa ei peatu Ukrainas.

„Putin tõukab tagant järjekordset pealetungi Ukraina vastu Harkivis ja kogu riigi idaosas, saates lainetena Vene sõdureid, Iraani droone, Põhja-Korea mürske ning tanke, rakette ja hävituslennukeid, mis on ehitatud Hiina antud masinate ja osadega,“ ütles Blinken. „Me oleme täna teiega. Ja me jääme teie kõrvale, kuni Ukraina julgeolek, suveräänsus, võime valida oma tee on garanteeritud.“

Kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga püüdis Blinken viimast veenda, et pärast viivitusi, hakkab USA abi nüüd saabuma ühtlase voona.

Zelensõi ütles Blinkenile, et Ukraina vajab kaht õhutõrjesüsteemi Patriot Harkivi oblastisse, sest sealsed inimesed on pideva rünnaku all.