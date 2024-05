Lõviosa eurokandidaatidest on nõus lubama odava Ukraina põllumajandustoodangu Eesti turule

„Kui Euroopa Liit laieneb Ukraina võrra, saab liit Prantsusmaa asemel uue suurima põllumajandusmaa. See on fakt. Ilmselgelt oleks mõju ka ühtekuuluvuspoliitikale,“ ütles Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus märtsis Eesti Päevalehele antud intervjuus .

Ukraina on elaniku kohta umbes kolm korda vähem jõukas kui Eesti. Seetõttu on ka Ukraina põllumajandustoodang odavam ja oleks siinsel turul konkurentsivõimeline. Sellega peavad arvestama ka kodumaised tootjad, kelle jaoks muutub turg Ukraina toodangu tulemise korral kitsamaks – kui tarbija hakkab eelistama odavamat Ukraina kaupa, surub see kallimat Eesti toodangut turult välja.