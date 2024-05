ISW: Venemaa pealetung Harkivi oblastis on aeglustunud

USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) teatas, et Venemaa pealetungioperatsioonide tempo Harkivi oblasti põhjaosas näib olevat 24 tunni jooksul aeglustunud. ISW teatel on Venemaa tegevuse muster kooskõlas hinnanguga, et Vene vägede prioriteet on puhvertsooni tekitamine piirialal, mitte tungimine sügavamale Harkivi oblastisse.