Erakondade reitingud: Eesti 200 toetus jäi valimiskünnise taha

Liidrikohal oleva Isamaa edu teisel kohal oleva Reformierakonna ees on 8,8 protsendipunkti. Kolmandal kohal olev EKRE jääb Reformierakonnast 1,1 protsendipunkti kaugusele. Üldiselt on erakondade toetusprotsendid püsinud alates aprilli algusest suhteliselt stabiilsed.