DELFI THBILISIS | Õhtune meeleavaldus jätkub rahumeelselt. Gruusia president lubab välisagentide seadust vetoga pidurdada

Zurabišvili märkis CNN-ile antud intervjuus, et vastuvõetud eelnõu ja teised valitsuspartei ettepanekud viivad Gruusia EL-i teelt kõrvale. Ta tunnistas aga, et vetol on vaid sümboolne tähendus, kuna võimuerakonnal Gruusia Unistus olevat parlamendis monoliitne enamus. Seaduse poolt hääletas 84 ja vastu 30 saadikut.