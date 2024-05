Eesti linnade ja valdade liit ei jätka haridusleppe läbirääkimistel: ministeerium pole andnud meie küsimustele selgeid vastuseid

Liit on haridusleppe ühe probleemkohana näiteks välja toonud, et ministeeriumi poolt saadetud töödokumendid on AK märkega. Liidu hinnangul ei saa avatult ja ausalt sellisel teel kokkuleppeid sõlmida. Liidu sõnul ei ole haridus- ja teadusministeerium nende küsimustele andnud selgeid vastuseid ka eraldi saadetud pöördumiste teel.

„Meid teevad jätkuvalt murelikuks mitmed aspektid. Esmalt näiteks õiguslik staatus – milliseid õiguslikke järelmeid toob lepe omavalitsustele? Milliste volituste olemasolu liidul üldse olemas on juhul, kui kasvõi 1-2 või hoopis 10 omavalitsust meile neid volitusi ei anna? Teiseks oleme jätkuvalt seisukohal, et niivõrd olulisi muudatusi ei saa teha ülepeakaela tormates ning selgeid eesmärke seadmata ja partneritega sisulisi arutelusid pidamata. Seni oleme käinud kohtumistel, kus põhirõhk on läinud ministeeriumi päevakavas planeeritud ettekannete kuulamisele,“ kommenteeris liidu juhatuse liige Maris Toomel.

Toomel lisab, et omavalitsuste katusorganisatsioonina tuleb liidul lähtuda hariduse kvaliteeti silmas pidades ka regionaalsest vaatest. Samuti tuleb arvestada ka kohalike omavalitsuste ja koolijuhtide autonoomia, õiguse ja vastutusega hariduse korraldamisel. Ta märkis, et minister on korduvalt rõhutanud, et regionaal- ja hariduskorralduse tervikvaatega tegeletakse tulevikus, täna lahendatakse hariduse kvaliteedi ja õpetajate järelkasvu probleemi. Liit sellise käsitlusega aga ei nõustu.

Liidu juhatus on seisukohal, et rahastamise võimalikke muudatusi ei ole analüüsitud regionaalse arengu vaates ning need ei ole kooskõlas regionaalpoliitika ja kohalike omavalitsuste finantseerimise muudatuste laiema plaaniga.