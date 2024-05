VIDEO | „Vaja on sanktsioone ja kohe.“ Läbipekstud Gruusia opositsionäär läheb homme Baltimaade välisministritele oma sinikaid näitama

Võimuloleva partei tegevust aasta jagu kritiseerinud Gia Japaridze langes mõni päev tagasi ränga peksmise ohvriks. Intsidendi puhul on alust kahtlustada, et see võis olla osa võimupartei koordineeritud heidutamislainest – samal ajal rünnati ka teisi häälekaid opositsionääre. Japaridze sai nädal tagasi nii tugevasti viga, et pidi veetma haiglas suisa kaks ööd. Tal on peksmisest peapõrutus, peanahal õmblus ja keha kaetud ulatuslikult sinikatega.