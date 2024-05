Coopi kaubamärgi tooted koguvad üha populaarsust

Keerulisel majandusperioodil tõuseb omabränditoodete populaarsus

Põhjamaades juba pikalt müügil olnud brändi Coop on sealsed tarbijad hästi vastu võtnud ning selle populaarsus on järjest kasvanud. Üheks põhjuseks on keeruline majandusolukord. „Näeme ka Eesti tarbijate käitumise pealt, et nõudlus soodsamate toodete järele on suurenenud. Eks alati ole neid, kes eelistavad kindlat brändi, aga praegu on hea aeg proovida midagi uut ja hoida samal ajal raha kokku,“ ütles Niitaru.