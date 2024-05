Need on 30 parimat e-kaubanduse ettevõtet Baltimaades – kuulutati välja konkursi „E-kaubanduse täht 2024“ finalistid

Finalistid

SEB ja Latvijas Pasts on ürituse strateegilised partnerid. Teised partnerid on Balcia, Joom, Mēness Aptieka, Aleph, PHH Group, Element Digital, Login ja Gemius. Meediapartnerite seas on Delfi, TV3 Group, Äripäev ja IR Nauda.

Konkursist „E-kaubanduse täht“

Esimest korda toimub konkurss „E-kaubanduse täht“ kogu Baltikumis. Viimased kolm aastat on see aset leidnud Lätis. 2024 on esimene aasta, mil see laieneb üle kogu Baltikumi, ning edaspidi peetakse seda igal aastal Eestis, Lätis ja Leedus. Lisateave projekti kohta: balticecommerceawards.com