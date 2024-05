Presidendi julgeolekunõunik: minu sõnum on, et Eesti ei ole ühtegi Ukraina abistamise varianti kõrvale jätnud

Delfi kirjutas täna, et portaal Breaking Defense vestles president Alar Karise julgeolekunõuniku Madis Rolliga, kelle sõnul analüüsib Eesti valitsus sõdurite saatmist Lääne-Ukrainasse. Väljaande sõnul ütles Roll, et mõte on valitsuses tõsiselt arutusel ja sõdurid hakkaksid täitma tagalas lahinguülesannetega mitteseotud rolle, et võimaldada seal teeninud Ukraina üksuste rindelesaatmist. Rolli sõnul analüüsib valitsus praegu sellise sammu tagajärgi.

Presidendi julgeolekunõunik Madis Roll ütles ise Delfile, et ta ei ole ühelegi ajakirjanikule öelnud, et Eesti valitsus on otsustamas praegu meie üksuste saatmist Ukrainasse.

„Minu sõnum on, et Eesti ei ole ühtegi varianti Ukraina abistamiseks kõrvale jätnud, kõik võimalused Ukraina abistamiseks on endiselt arutelu all. Ukraina abistamisel ei tohi ei meil ega meie liitlastel olla piiranguid, sest nende seadmine, et abistame Ukrainat siiamaani ja ei sammugi edasi, aitaks ainult Venemaad agressiooni jätkamisel. Nii on iseenesestmõistetav, et meie ja liitlased analüüsivad erinevaid stsenaariume,“ selgitas ta.

Rolli sõnul on valitsuse agendas praegu kõige pakilisemad küsimused Ukraina aitamiseks rahvusvahelise toetuse püsimine ja laienemine, relvastus, laskemoon ja väljaõpe ukrainlastele, Venemaa jätkuv poliitiline ja majanduslik isoleerimine. Samas tõi ta välja, et see pole suletud nimekiri ja võib tulevikus muutuda.

„Olen arvamusel, et ideetasandil üksuste saatmine Ukrainasse toetavateks ülesannete täitmiseks on praktiliselt ja sõjaliselt asjalik, kuna vabastaks Ukraina sõdureid rindeülesanneteks,“ ütles Roll. „Oleks hea, kui arutelud ja otsused käiksid liitlastega koordineeritult.“