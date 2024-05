Eksadvokaadi tunnistus Stormy Danielsi asjas muutis Trumpi murelikumaks. Teiste kriminaalasjadega läheb palju paremini

Esmaspäeval astus New Yorgi kohtu ette USA presidendikandidaat Donald Trumpi vastase kriminaalprotsessi võtmetunnistaja, ekspresidendi endine advokaat ja usaldusisik Michael Cohen, kelle kinnitusel käskis Trump tal isiklikult kuritegusid sooritada.Eelmisel nädalal oli protsessi kajastuse keskmes eelkõige pornonäitleja Stormy Daniels, kes andis tunnistusi väidetavalt 2006. aastal toimunud põgusa seksuaalsuhte kohta enda ja Trumpi vahel. Nüüd on fookuses Cohen, kes on ise 2016. aasta kampaania ajal sooritatud kuritegude eest karistuse ära kandnud ning annab nüüd meeleldi tunnistusi kunagise leivaisa kohta, kes teda neid sooritama õhutas.