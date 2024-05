DELFI THBILISIS | Gruusias algas välisagentide seaduse hääletus, tuhanded kogunevad parlamendi juurde

Kogu Thbilisi kesklinn on täis Gruusia ja Euroopa Liidu lippudega inimesi, kes suunduvad rühmade ja rongkäikudena parlamendi suunas. Nende arvu oli lõuna paiku raske hinnata, aga kohapeal vaadates ulatus nende arv parlamendi lähistel juba tuhandetesse. Enamik inimesi ei kogune niivõrd parlamendi ette ja peasissepääsu juurde kui hoone kõrvale ja tagauste juurde. Blokeeritud on ka liiklus kesklinna peatänaval, Rustameli puiesteel. Kõik tundub üsna stiihiline ning pole ühiseid juhte, kes rahvahulka koordineeriks. Kõlavad valitsuse ja Venemaa-vastased hüüdlaused, kohalike tõlkide sõnul näiteks „Au Gruusiale,“ „Reeturid“, „Orjad“, „Ei Vene seadusele,“ „Ei Vene režiimile“ ja „Meie läheme Euroopasse.“

Delfiga rääkinud 20-aastase tudengi Eleonora sõnul võib arvata, et Gruusia Unistuse kontrollitud parlament võtab seaduse täna vastu. „Usun, et see ajab inimesed täna väga vihaseks ja ajendab neid täna siia protestima tulema,“ ütles ta. „Loodan, et siia tuleb täna väga palju inimesi.“

Ta lisas, et tõenäoliselt on oodata kokkupõrkeid politsei ja meeleavaldajate vahel. „Kardan, et tuleb ebameeldivusi nii meie kui nende jaoks,“ ütles tudeng. „Politsei kasutab ilmselt protestijate kallal ebatarvilikku vägivalda, et inimesi demoraliseerida, et neid panna kartma ja koju minema. Aga seda ei juhtu, nad ei suuda meid enam hirmutada.“ Eleonora sõnul plaanib ta jääda sõbrannaga tänavale õhtuni ja vajadusel ka ööks. Kui parlamendi juures muutub liiga ohtlikuks, lähevad nad tema sõnul lihtsalt järgmisse sümboolselt olulisse kohta.