Estonia direktor Ott Maaten kinnitas, et ei kavatse püssi põõsasse visata. „Minu seisukoht on, et selline juurdeehitus ja saal kaunistaks ning väärindaks Tallinna ja annaks ka vanale Estonia hoonele uue hingamise. UNESCO maailmapärandi staatus on oluline, kuid samal ajal on meie endi – ma pean selle all silmas Eesti riiki, Tallinna linnavalitsust ja estoonlasi – otsustada, kuidas me edasi lähme. Ning nendest otsustest lähtuvalt saab UNESCO kaaluda, kas midagi hakatakse maailmapärandi seast välja arvama või mitte,“ sõnas Maaten.