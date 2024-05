Presidendi julgeolekunõunik välismeediale: Eesti kaalub tõsiselt sõdurite saatmist Ukrainasse

Roll ütles väljaandele, et mõte on valitsuses tõsiselt arutusel ja sõdurid hakkaksid tagalas täitma lahinguülesannetega mitteseotud ülesandeid, et võimaldada seal teenivate Ukraina üksuste rindele saatmist. Rolli sõnul analüüsib valitsus praegu sellise sammu tagajärgi. Ta lisas, et Eesti eelistaks sõdureid saata pigem laiema NATO missiooni koosseisus, näitamaks alliansi riikide otsustavust. Samal ajal ei välistanud ta, et Eesti võiks osaleda ka väiksema koalitsiooni koosseisus, vahendab Breaking Defense reedel toimunud vestlust.

„Arutelu käib,“ ütles Roll. „Peaksime vaatama kõiki võimalusi. Me ei peaks piirama oma mõtlemist selles osas, mida me teha saaksime.“ Samuti ei välistanud ta, et seni sõdurite saatmisse tõrjuvalt suhtunud NATO riigid võiks oma meelt muuta. Portaal lisab, et presidendina on Karise roll võrreldes peaminister Kaja Kallasega siiski peamiselt tseremoniaalne. Samas meenutatakse, et president on põhiseaduse järgi riigikaitse kõrgeim juht (ingliskeelne artikkel kasutab eksitavat väljendit „ülemjuhataja“, ehkki tema sisuline roll on sümboolne ja tasakaalustav).