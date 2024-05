VIDEO | Täiesti pöörane! USA mõistis karmilt hukka Gaza abikonvoi ründamise Iisraeli uusasunike poolt

Video eile Iisraeli okupeeritud Jordani jõe läänekaldal Hebronist läänes asuvas Tarqumiya piiripunktis aset leidnud intsidendist näitas uusasunikke veokite liikumist blokeerimas ning abipakke teele heitmas. Hiljem hakkasid levima fotod põlevatest veokitest, vahendab Guardian.

„On täiesti pöörane, et on olemas inimesi, kes ründavad ja rüüstavad neid Jordaaniast tulevaid ja Gazasse humanitaarabi viivaid konvoisid,“ ütles USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ajakirjanikele. „Me uurime vahendeid, mis meil sellele vastamiseks on. Me tõstatame oma mure ka Iisraeli valitsuse kõrgeimal tasemel ja see on miski, mille kohta me silmi kinni ei pigista – see on täiesti ja üdini vastuvõetamatu käitumine.“

Viidates reedel avaldatud USA raportile rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise kohta Iisraeli poolt, ütles Sullivan, et Iisraeli riik on lähiminevikus abisaadetisi takistanud, aga parandanud nende voogu piisavalt, et USA-l ei ole põhjust oma sõjalisele abile piiranguid seada.

„Me usume, et mõnel viimasel nädalal oli perioode, kui oli piiranguid, mis tuli läbi töötada,“ ütles Sullivan. „Aga sel ajal, kui me selle raporti esitasime, tundsime me, et Iisraeli valitsuse poolt tehakse piisavalt tööd humanitaarabi võimaldamise suhtes, nii et me ei otsustanud, et midagi tuleb teha USA abi asjus.“

Näib, et politsei ei sekkunud rüüstamisse, kuigi hiljem teatati, et neli inimest, sealhulgas alaealine, vahistati.

Tegemist ei ole esimese korraga, kui Iisraeli uusasunikud on püüdnud Gaza sektorisse abi viimist takistada.

Eelmisel nädalal blokeerisid Iisraeli meeleavaldajad tee Mitzpe Ramoni kõrbelinna lähedal, et protestida Gazasse teel olnud veokite vastu. Meeleavaldajad, kes ütlesid, et humanitaarabi aitab Hamasi ja et nad tahavad selle läbipääsu blokeerida, kuni kõik Iisraeli pantvangid on vabastatud, korraldasid istumismeeleavalduse ja kogusid teele kive, et abiveokid ei saaks edasi liikuda.