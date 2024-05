Tais hukkus avariis nelja-aastane Eesti poiss

Poisi kodu on sealsamas. Üks tüdruk jooksis parajasti üle tee ja poiss järgnes talle. Ta ei märganud, et maastur läheneb.

Juht ütles, et ta ei osanud oodata, et ühtäkki ilmub keegi teele. Kõik käis nii kähku, et esiti arvas naine, et sõitis otsa loomale. Tema ja möödujad helistasid kohe häirekeskusesse.