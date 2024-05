Eriti suures altkäemaksus kahtlustatuna vahistati Venemaa kaitseministeeriumi kaadrite peavalitsuse ülem

Venemaa uurimiskomitee ametlik esindaja Svetlana Petrenko teatas, et Kuznetsovi kahtlustatakse eriti suure altkäemaksu saamises ja kohus otsustas ta vahi alla jätta, vahendab Interfax.

Kuznetsov on kaitseministeeriumi kaadrite peavalitsuse ülem alates 2023. aasta maist. Enne seda, alates 2010. aasta maist oli ta Venemaa relvajõudude 8. valitsuse ülem. See valitsus tegeleb kaitseministeeriumis riigisaladuse kaitsega.

55-aastane Kuznetsov on pärit Mordvast Ruzajevka linnast. Ta on lõpetanud 1990. aastal armeekindral S. M. Štemenko nimelise Krasnodari kõrgema sõjakooli, 1998. aastal Peeter Suure nimelise strateegiliste raketivägede sõjaväeakadeemia ning 2005. aastal Vene Föderatsiooni relvajõudude kindralstaabi sõjaväeakadeemia. Kuznetsovi on autasustatud ordenite ja medalitega.