Venemaa okupeeris Harkivi oblastis väidetavalt veel ühe küla

See leidis aset Novaja Tovolžanka (Venemaa)-Vovtšanski, Šebekino (Venemaa)-Vovtšanski, Hatõštše-Vovtšanski, Muromi-Starõtsja, Striletša-Hlõboke, Põlna-Hlõboke ja Hlõboke-Lõptsi suunal.

„Ukraina kaitsjad kammivad läbi Vovtšanski hoonestatud piirkonda. Lahingutegevus jätkub, olukord on kontrolli all. Vaenlase kaotused on 164 inimest ja 25 ühikut tehnikat,“ teatas kindralstaap.