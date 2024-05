EKRE ja Keskerakond umbusaldavad majandusminister Tiit Riisalot

Kahe partei hinnangul ei ole Riisalo suutnud toime tulla majanduslanguse pidurdamisega. Ühtlasi väidab duo, et Riisalo otsused on seotud Eesti 200 sponsoritega nagu Bolt.

„Eesti on olnud kolmandat aastat majanduslanguses ning kukkumine on olnud Euroopa Liidu sügavaim. Eesti eksport langes möödunud aastal viiendiku võrra, see tendents ei ole veel peatunud. Käesoleval aastal on Eesti ainus Balti riik, kus majandus ei kasva, kuid kasvavad hinnad. Minister on koostanud presentatsiooni Eesti majanduskasvu plaanide kohta, kuid ei ole astunud ühtegi sammu, mis selle majanduskasvu plaani toetaks,“ ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart.