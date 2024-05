Lähis-Ida ekspert: Iisrael proovib oma tegevust hoida punase joone all

Lähis-Ida asjatundja Peeter Raudsik rääkis, et USA on algusest peale selgelt öelnud, et see viis, kuidas Iisrael oma operatsioone läbi viib, ei vasta ei ameeriklaste ootustele ega ka rahvusvahelise kogukonna ootustele. Relvatarnete piiramine on üks meetmetest, millega Iisraeli mõjutada saab.

„Vähemalt kõrvalt vaadates tundub, et Ühendriigid on eeldanud, et kui nad mingeid sõnumeid saadavad, siis need võetakse ka vastu Iisraeli poolelt. Täna Iisrael ei ole mänginud kaasa päris sellisel viisil nagu eeldatakse. Ja eks see, et USAs on valimised tulemas lisab ameeriklaste poolt siia täiendava probleemide puntra. Tegelikult selge on see, et valimiste aastal sõda Lähis-Idas ei ole kindlasti midagi, mida president sooviks.“