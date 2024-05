Vaid veerand Nursipalu maaomanikke on riigiga käed löönud

Peale juba ostetud ja kauplemisel olevate maatükkide on kümmekond kinnistut, mis jäävad Nursipalu polügooni lähedusse ning mille omanikud on samuti huvitatud oma maa riigile müümisest. Kaitseminister on küll korduvalt öelnud, et riik on huvitatud harjutusvälja vahetus läheduses olevatest maadest, aga praeguseks on mõned maaomanikud nördinud, et müük ei edene.