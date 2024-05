Jõgevamaal hukkus liiklusõnnetuses 74-aastane mees

Tartu jaoskonna patrullpolitseinik Vilmar Müür ütles, et esialgsetel andmetel sooritas Mustvee suunas liikunud sõiduauto Nissan möödasõitu, kui põrkas kokku vastassuunas sõitnud veoautoga Scania.

Õnnetus juhtus Raaduvere külas Jõgeva-Mustvee maantee 10. kilomeetril, kus suurim lubatud sõidukiirus on 90 km/h. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Sel aastal on juhtunud rohkem kui 350 liiklusõnnetust, milles inimesed on viga saanud. Hukkunud on 11 inimest.