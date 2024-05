ÜLEVAADE | Patruševi ja Gerassimovi edasise saatuse kohta liigub väga erinevaid teooriaid. Kindel on see, et sõda jätkub

Aga Patrušev? Põnev on hoopis see, kas senise julgeolekunõukogu esimehe Nikolai Patruševi väljavahetamine tähendab Kremli ühe mõjuvõimsama mehe ebasoosingusse langemist või mitte. Patrušev pole mitte lihtsalt Putini alluv, vaid vana nõunik ja võitluskaaslane, kes töötas temaga koos KGB-s ja sai tema järel FSB juhiks, kui Putin ise riigi etteotsa asus. Vene meediasse tilkunud andmeil oli Patrušev täiemõõdulise sõja alustamise üks peamiseid eestvedajaid, sellal kui näiteks välisluurejuht Sergei Narõškinit paistis see väljavaade pigem kohutavat. Patrušev oli väidetavalt ka Wagneri palgasõdurite juhi Jevgeni Prigožini mulluse tapmise käsuandja.