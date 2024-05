Blinken: Iisraeli taktika on tapnud süütuid tsiviilisikuid, aga Hamasi pole suudetud kahjutuks teha

Blinken rõhutas teleintervjuudes, et USA arvates peaksid Iisraeli väed Gaza sektorist väljuma, aga USA ootab Iisraelilt ka usutavat plaani selle kohta, kuidas kavatsetakse seal pärast sõda valitseda ja julgeolek tagada, vahendab Associated Press.

Blinken ütles, et Hamas on mõnedesse Gaza sektori osadesse naasnud ja Iisraeli vägede karm tegevus Rafahis tekitab ohu, et USA lähim liitlane Lähis-Idas on silmitsi pikaajalise vastupanuvõitlusega.

Blinkeni sõnul on USA teinud koos araabia riikide ja teistega nädalaid tööd, et töötada julgeoleku tagamiseks, valitsemiseks ja Gaza ülesehitustööks välja usutav plaan, aga nad ei ole näinud, et Iisrael seda teeks, kuigi seda oleks samuti vaja.

Veel ütles Blinken, et kui Iisrael tungib sügavamale Rafahisse, võib see sõjaline operatsioon olla alguses edukas, aga see ähvardab tekitada sealsele elanikkonnale kohutavat kahju. Sellega ei lahendata probleemi, mida nii USA kui ka Iisrael tahavad lahendada. Nimelt soovivad mõlemad tagada, et Hamas ei saaks enam Gazat valitseda. Rafahisse on kogunenud üle miljoni palestiinlase, kes lootsid seal varjupaika leida, kui Iisrael mujal peale tungis. Iisrael väidab, et Rafahis on ka neli pataljoni Hamasi võitlejaid.

Blinken rääkis esimese USA ametiisikuna kongressile ka Bideni administratsiooni aruandest, milles öeldakse, et sellega, et Iisrael kasutas Gazas USA relvi, rikuti tõenäoliselt rahvusvahelist humanitaarõigust. Raportis oli kirjas seegi, et sõja tõttu ei ole USA ametnikud saanud seda konkreetsete õhurünnakute kohta kindlaks teha.

„Mis puudutab relvade kasutamist ja muret nende juhtumite pärast, kus lastele, naistele ja meestele tehtud kahju suurust arvesse võttes on põhjendatud anda hinnang, et mõnedel juhtudel on Iisrael tegutsenud viisil, mis ei ole kooskõlas rahvusvahelise humanitaarõigusega,“ ütles Blinken, kes rääkis sellest, et elu on kaotanud kohutavalt palju süütuid tsiviilisikuid.