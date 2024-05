VIDEO | Gruusias avaldati välisagentide seaduse vastu meelt öö läbi

Kilpide ja veekahuriga märulipolitseinikud olid parlamendihoone juures valves, et rahvas ei saaks takistada parlamendiliikmetel hoonesse sisenemist.

Vene uudisteagentuur TASS teatas Gruusia siseministeeriumile viidates, et 20 vahistatu hulgas olid ka üks Venemaa ja kaks USA kodanikku.

Meeleavaldajad kavatsevad parlamendi istungi ajal valju lärmi teha, et parlamendiliikmed hääletuse ajal järele mõtleksid.

Seaduseelnõu sunnib vabaühendusi ja meediaorganisatsioone registreeruma välisriigi huve teenivate organisatsioonidena, kui nende rahastusest üle 20% tuleb välismaalt. Gruusia Unistus väidab, et see suurendab läbipaistvust ja kaitseb riigi suveräänsust.

Gruusia peaminister Irakli Kobahhidze lubas eile, et seadus võetakse täna vastu hoolimata massimeeleavaldustest, mis algasid juba ligi kuu aega tagasi.

USA teatas eelmisel nädalal, et on protestijate kohtlemise pärast sügavas mures, ja kutsus üles sõltumatult uurima teateid füüsiliste rünnakute kohta.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on öelnud, et Gruusia rahvas tahab Euroopa tulevikku, ning on kutsunud parlamendiliikmeid jääma Euroopa kursile.