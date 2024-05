Spikker Delfi digitellijale: meeletu kevad ja suvi toovad unikaalsed poliit-, spordi- ja meelelahutussündmused koju kätte!

Siis on käes suvi ja tänavune suvi tähendab sporti, meelelahutust ja välispoliitikat … Delfi spordiajakirjanikud on Euroopa kergejõustikumeistrivõistlustel Roomas, olümpiamängudel Pariisis ja loomulikult toome teieni jalgpalli Euroopa meistrivõistluste ülevaated ja analüüsid. Tahame vaadata tulemuste taha ja sisse, oleme koos Eesti sportlastega nii võistluspaikades kui vabal ajal, toome teieni iga rõõmu- ja kaotuspisara. On fakt, et tänavune suveolümpia tuleb teisiti, kasvõi juba sellepärast, et mängud on Euroopas ja Euroopas on ka sõda. Kired venelaste ja valgevenelaste mängudele lubamise üle on kirglikumad kui mitmed Pariisi olümpia finaalid. See on üks mitmest tahust, mida Delfi 5liikmeline Pariisi-tiim peab märkama ja kajastama.