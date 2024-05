Ukraina kindralstaap tunnistas venelaste taktikalist edu Harkivi oblastis

„Toimuvad lahingud piirilinna Vovtšanski pärast. Vaenlane on kaasanud linna ründamiseks märkimisväärsed jõud viie pataljoni näol ega loe oma kaotusi. Ainuüksi tapetutena on Vene vallutajad sellel suunal kaotanud ööpäevaga üle saja okupandi. Praegu on vaenlasel taktikaline edu,“ teatas Ukraina kindralstaap.

Vaatlusgrupi DeepState teatel on venelased Harkivi oblastis okupeerinud Morohhovetsi, Oliinõkove ja Zelene asula. Edasi liiguvad nad Lõptsi suunas. Aktiivsed lahingud toimuvad Lukjantsi pärast ja ka see on pea täielikult okupeeritud. Okupandid püüavad end kindlustada Hlõbokes ja liikuda jalaväega edasi, aga on pideva tule all muu hulgas FPV-droonide poolt.