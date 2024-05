VIDEO | Kevadtormil algavatel õppelahingutel harjutatakse Eesti kaitsmist

„Õppus on alanud väga hästi. Meil on praeguseks hetkeks õppusega liitunud üle 12 000 võitleja. Väga oluline on see, et õppusel teevad väeliigid taktikaliste ülesannete lahendamisel omavahel koostööd,“ ütles õppuse Kevadtorm põhiplaneerija kolonelleitnant Feliks Roodvee. „Tänavune Kevadtorm on eriline selle poolest, et meil osaleb oluliselt rohkem riike – ligi pooled NATO riigid on õppusele kaasatud.“