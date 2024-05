Venemaal Belgorodis toimus plahvatus 10-korruselises elumajas, millest osa varises kokku

Kokku varises kümnekorruselise paneelmaja trepikoda. Hiljem toimus veel üks varing. Esialgu on teateid 19 vigasaanust.

Ametlike teadete järgi ei ole hukkunuid seni leitud, kuid paljud elanikud on kadunud. Majas on 40 korterit. Telegrami-kanali Mash väitel on hukkunud seitse inimest.