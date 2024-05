Küsitluste järgi jõuab Nausėda tõenäoliselt teise vooru ja seejärel võidab. See oli selge juba enne kampaania algust, sest kõik teised kandidaadid on temast algusest peale kaugel taga. Konkurentide jaoks on aga oluline see, kuidas kampaanias osalemine mõjutab nende edu sügisestel parlamendivalimistel. Praegune kaotus võib siis tähendada lisakohtade võitmist.