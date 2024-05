Venemaal sai droonilöögi järjekordne naftatehas, sedapuhku Volgogradis

Reedel andis Ukraina eduka löögi Kaluga oblastis asuva naftatehase pihta, kus puhkes samuti tulekahju. Ööl vastu neljapäeva, 9. maid pommitati samamoodi Baškiirias asuvat Salavati rafineerimistehast, mis asub Ukraina piirist umbes 1500 kilomeetri kaugusel. Tänavu on Ukraina luure andnud Vene naftatehast pihta kümneid edukaid lööke.

Kolmapäeval ajakirjas Foreing Affairs ilmunud artiklis kommenteerivad energiaeksperdid Michael Liebreich, Lauri Myllyvirta ja Sam Winter-Levy, et erinevalt USA väidetust ei ole Ukraina süstemaatilised droonilöögid naftatehaste pihta tõstnud maailmaturul naftahindu. Naftatehased kasutavad toornaftat kütuse tootmiseks ja ei ole selle ekspordiga seotud. „Tegelikult tähendab kodumaise rafineerimisvõime langus, et Venemaa on sunnitud oma toornaftat eksportima rohkem, mis sunnib maailmaturu hindasid pigem langema,“ lisasid eksperdid.