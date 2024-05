Venemaa teatel vallutasid tema väed Ukrainas Harkivi oblastis viis küla

Kaitseministeerium ütles briifingul, et Vene väed vallutasid Pletenivka, Ohirtseve, Borõsivka, Pilna ja Striletša külad, mis kõik asuvad otse Venemaa piiri ääres.

Briifingul mainiti, et Vene väed vallutasid ka Donetski oblastis asuva Keramiki küla.

Ukraina ametnikud teatasid reedel, et Venemaa on alustanud uut pealetungi Harkivi oblastis, mille keskuseks on suuruselt teine Ukraina linn Harkiv.