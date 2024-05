Pangakaardiga maksmine oli üle Eesti häiritud

Delfi on saanud viimastel tundidel üle Eesti vihjeid, et kaardimakseterminalid poodides ei tööta. Swedbank -i kommunikatsioonijuhi Martin Kõrva sõnul oli tõesti kaardiga maksmisel probleeme, kuid 14.30 paiku olevat kaardimaksevõimekus taastunud.

Coop-i kommunikatsioonijuht Martin Miido kinnitas sama versiooni, et tegemist on pankadepoolse probleemiga, mis on aga juba ka kõrvaldatud.