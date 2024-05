Hispaania saared laiendasid piiranguid alkoholi tarbimisele turismipiirkondades

Valitsuse teatel karmistatakse 2020. aastal vastu võetud seadust ja need kakkavad kehtima populaarsetes turismipiirkondades, sealhulgas Playa de Palmas ja Magalufis Mallorcal ning Sant Antonis Ibizal, vahendab BBC.

Seadus kehtestab ka karmimad reeglis peolaevade suhtes. Neil keelatakse tulla saartele lähemale kui üks meremiil (1,852 km). Jätkuvalt on keelatud reisijate laevale võtmine ja maabumine.

Baleaari saarte turisminõukogu pressiametnik Luis Pomar ütles BBC-le, et seadus on aidanud ohjeldada ebasobilikku käitumist. Ta loodab, et inimeste käitumine paraneb kolme kuni nelja aasta jooksul, siis poleks seda seadust enam vaja.