Gruusia peaminister: vaatamata eksitatud meeleavaldajatele jätkame välisagentide seaduseelnõu väljatöötamist

Seadus näeb ette, et organisatsioonid, mis saavad oma aastaeelarvest üle 20% välismaistest allikatest, peavad deklareerima, et nad järgivad „võõrvõimu huve“. Euroopa Liit ja USA on seadust tugevalt kritiseerinud, vahendab Reuters.

Lisaks on eelnõu toonud Gruusia tänavale meeleavaldajaid, kelle sõnul on seadus autoritaarne ja Venemaast inspireeritud. Kreml on eitanud igasugust seost Gruusia seaduseelnõuga.

Gruusia peaminister avaldas Facebookis pöördumise „siirastele noortele“, kus ta väitis, et seaduseelnõu vastu protestijad tunnevad „kohustust omada pahameelt kõige venepärase vastu“ ja „usuvad ekslikult“, et Gruusia eelnõu sarnaneb Venemaa õigusaktidele, mida on kasutatud eriarvamuste mahasurumiseks.

„Me võtame kuulda enam kui 60 protsendi Gruusia valijate soove, kes toetavad kindlalt ja läbimõeldult läbipaistvust ning näevad ühtlasi ette Gruusia rahumeelset tulevikku,“ ütles Kobakhidze.

„Nende kollektiivne tarkus ja eristamisvõime peegeldavad enamuse püüdlusi ja juhivad meie tegevust vastavalt,“ lisas ta.

Seadusandjad alustavad eelnõu kolmanda ja viimase lugemise arutelu esmaspäeval.