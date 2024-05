Eelseisev Ukraina rahutippkohtumine lükkab neutraalse Šveitsi aina enam lääne poole

Šveits nõustus jaanuaris Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi palvel korraldama Ukraina rahukõnelusi 15-16. juunil, vahendab Reuters.

Lääne diplomaatide ja Šveitsi välispoliitika ekspertide sõnul on kohtumise eesmärk riskide maandamine, mis tulenevad Moskva sissetungist Ukrainasse ja Venemaa isoleerimisest.

Reutersi kommentaaritaotlusele vastates ütles Šveitsi välisministeerium, et Šveitsi neutraalsus on „pidev“ ja konverents seda ei muuda.

„Kuid neutraalne olemine ei tähenda ükskõiksust,“ lisati avalduses. „Šveits mõistab karmilt hukka Venemaa agressiooni Ukraina vastu. Väljaspool sõjalist valdkonda ei takista neutraalsusõigus solidaarsust ega Ukraina ja selle rahva toetamist.“

Šveitsi sõnul „tulevasele rahuprotsessile“ teed sillutav konverents keskendub ülemaailmselt murettekitavatele küsimustele, nagu tuumaohutus, meresõiduvabadus, toiduga kindlustatus ja humanitaarküsimused, teatas ministeerium.

Riik väidab, et protsessi peaks kaasama ka Venemaa. Viimast aga ei kutsutud kohtumisele, sest Moskva on korduvalt öelnud, et neil puudub osalemise vastu huvi.

Bern on kutsunud tippkohtumisele üle 160 delegatsiooni, sealhulgas Venemaa liitlasi. Hiina on väitnud, et kaalub osalemist.

Samuti on tugevnemas Euroopa toetus tippkohtumisele - Saksamaa, Hispaania, Poola ja Soome liidrid on kinnitanud, et võtavad kohtumisest osa.