Järjekordne õnnetus Boeingu lennukiga. Sõiduk süttis õhkutõusmisel ja libises stardirajalt maha

„Ma nägin, kuidas mu elu mu silme ees vilksatas,“ ütles ta. „Ma mõtlesin oma emale, naisele ja lastele,“ rääkis Sissoko väljaandele The Associated Press. Ta märkis, et evakueerimise ajal valitses „täielik paanika“.

Lennu pardal viibinud Mali kodanik Ibrahim Diallo ütles, et lennuk üritas ka varem samal õhtul õhku tõusta, kuid see ebaõnnestus.

„Piloot ütles meile, et kõik on kontrolli all ja proovime uuesti õhku tõusta,“ ütles Diallo The Associated Pressile. „Teisel korral hakkas ühest tiivast suitsu tulema,“ meenutas ta.