Kas tõesti täiuslik nutikell?

Neile, kes Huawei toodetega varasemast tuttavad teavad hästi, et iga Huawei toote juures on asjad, millega lihtsalt kompromisse ei tehta. Nii on ka Watch Fit 3’ga. Ja omamoodi põneval moel jääb alati läbivaks motiiviks see, et lisaks rohketele tehnilistele uuendustele jäädakse alati truuks asjadele, mis päriselt loevad. Aga räägime kõigepealt uuendustest.

Uus disain – mood ruudus!

Kui palju muud, mis nutikellade puhul väärib märkimist on selline, mida palja silmaga ei näe, siis disain on asi, mis jääb silma esimese asjana. Ja Huawei Watch Fit 3 disain jääb silma! Selle varasem kuju, mis oli ristkülikukujuline ning piklik, on asendunud ilusa kumerate äärtega ruudukujulise disainiga. Nagu Huawei ise ütleb: Fashion Squared, ehk eesti keeles „mood ruudus“. Igal moel väga tabav ja täpne.

Ekraaniks on 1,82 tolline AMOLED ekraan, mis tagab ekraani nähtavuse nii tavaoludes, kui ka heledas päikesevalguses. Disainist veel rääkides – kella paksus vaid 9,9 millimeetrit ja kaal kõigest 26 grammi. Suurustest veel rääkides – ekraani ning korpuse omavaheline suhe on suisa 77,4%, mis tähendab lihtsustatult, et tervest kellast moodustab ekraan enam, kui kolmveerand. Kujuta ainult ette, kui hästi on sellelt ekraanilt vaadata oma tervise monitoorimiseks vajalikke andmeid!

Kella menüüdes navigeerimiseks on Huawei uuendusena lisanud kellale rulliku, millega saab hõlpsasti erinevate seadete vahel ringi liikuda. Seda lisaks varasemast tuttavale nupule, mis teeb liikumise erinevate funktsioonide vahel veelgi lihtsamaks.

Loomulikult ei piirdu kella disainiuuendus vaid kujuga vaid lisaks on kellal ka muljetavaldav ja moodne värvivalik – midagi nii julgematele, aga ka neile, kes pisut konservatiivsemad. Nimelt on kell saadaval musta, roosa ja kahe erineva valikuga valgena, millest üks komplektis nahast rihmaga ning teine sportliku kummist rihmaga. Seega valikuvabadust on pea, et lõputult.

Sisu