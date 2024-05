Ukrainas on Kiviselja sõnul põhiline lahingutegevus koondunud põhja-ja idaossa Luhanski ja Donetski oblastitesse. Vene relvajõud on keskendunud endiselt Avdijivka ja Bahmuti piirkonnale, seal on teatud edu saavutatud.

Kiviselg lisas, et tõenäoliselt on venelaste vahe-eesmärgiks Vovtša jõe joon ning lõpuks Donetski oblasti piirjoonte hõivamine. Rinde lõunaosas pole märkimisväärseid läbimurdeid toimunud. „Me näeme küll, et Venemaa on koondamas üle jõe täiendavaid üksusi, et Krõnkõs asuvat sillapead purustada. Tõenäoliselt lähinädalatel võib seal lahingutegevus intensiivistuda,“ nentis Kiviselg.