Venelased üritasid läbimurret Harkivi oblastis. Vovtšanskist evakueeritakse elanikud

Vovtšanski linna sõjaadministratsiooni juht Tamaz Gambarašvili ütles Suspilne raadiole, et Vovtšanskist ja selle lähedastest asulatest, mis on Vene löökide all, evakueeritakse inimesi.

„Ma arvan, et kõik avaldused on absoluutselt ausad ja õiglased. Venemaa alustas uut vastupealetungitegevuse lainet sellel suunal. Ukraina võttis nad seal vastu meie vägedega, brigaadidega ja suurtükiväega. On tähtis, et nad suudavad sellel suunal veel jõude suurendada ja juurde viia ja see on fakt, aga meie sõjaväelased, sõjaväe väejuhatus teadis sellest ja arvestas oma jõude selleks, et vaenlast tulega vastu võtta,“ ütles Zelenskõi.