Politsei hoiatab: kurjategijad müüvad valuvaigistite pähe tapvaid tablette

Oksükodoon on tugevatoimeline valuvaigisti, mida saab vaid arsti välja kirjutatud retsepti- alusel, ning metonitaseen on fentanüüliga sarnane üliohtlik sünteetiline opioid. Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude juht Rait Pikaro selgitab, et ühest võltstabletist saaks hinnanguliselt doosi 28 inimest. „See tähendab, et ainuüksi ühe tableti tarvitamise tagajärjel võib inimene ära surra. Näiteks jõudis meieni vihje juhtumist, kus kogenud uimastisõltlane tarvitas mustalt turult hangitud tabletist 1/8, mille tagajärjel sai ta üledoosi,“ sõnas Pikaro.

Märtsi lõpus avastas politsei ka ühe narkokurjategija kinnipidamisel sarnase tableti. „Need juhtumid on esimesed märgid mujal maailmas juba varem levinud ohtlikust trendist, kus kurjategijad levitavad sünteetilisi opioide retseptiravimi tableti kujul. Selline levitamisviis on eriti ohtlik, sest visuaalselt on tablette keeruline eristada ja üledoseerimisrisk on väga suur. Seni ei ole meil õnnestunud tuvastada võltstablettide päritolu ega neid levitavaid kurjategijad, kellest mõned tegutsevad ka sotsiaalmeediagruppides, näiteks Telegramis. Töötame iga päev selle nimel, et ohtlike ainete levitajaid tabada,“ räägib Pikaro.

Pikaro tuletab meelde, et retseptiravimid on põhjusega just arsti välja kirjutatud ja mustalt turult, sh sotsiaalmeediagruppidest neid kindlasti osta ei tohi. „Nendesamade tablettide müümine kinnitab seda, et ostja ei saa mitte kunagi kindel olla, mida diilerite müüdavad uimastid või mistahes ravimid tegelikult sisaldavad. Kurjategijate eesmärk ei ole mitte ühtegi inimest aidata või ravida, vaid teenida inimeste elu ja tervise arvelt kriminaaltulu,“ ütles ta.

Politsei ootab infot ja vihjeid narkokuritegudest pohja.vihje@politsei.ee või telefonil 6124465.