5. oktoobril 2022 said nn rahvavabariigid Venemaaga liitumiseks ametliku heakskiidu ning okupeeritud aladel hakkas kehtima Vene seadusandlus koos selle normide ja praktikaga. Mõnel pool selgus, et uus kord on isegi pehmem, kui oli Donetski nn rahvavabariigi (DNR) totaalse kaose tingimustes.

Selgus, et enam polegi lubatud inimesi otse pärast kaevandusest töölt tulemist saunas kinni püüda, et nad juba kolm päeva hiljem 1950. aastatest pärit teraskiivri ja mundriga Avdijivka või Mariupoli alla pealetungile saada. Esmalt tuleb temaga ikkagi sõlmida leping, see ametlikult kinnitada, anda talle pisut väljaõpet ning teha kindlaks, et tal on ka vähemalt DNR-i pass, mitte ainult Ukraina oma. Ja kujutage ette, sõduritele hakati isegi palka maksma!