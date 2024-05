Xi sõnul ootab Hiinat ja Ungarit ees ühine kuldne teekond

Ungari on Orbáni juhtimisel muutunud Hiinale tähtsaks kaubandus- ja investeerimispartneriks erinevalt mitmetest teistest Euroopa Liidu riikidest, kes ei taha maailma suuruselt teisest majandusest nii sõltuvad olla, vahendab Reuters.

Pärast kohtumist ütlesid nii Orbán kui ka Xi, et kaks riiki on tõstnud suhted „ilmakindla kõikehõlmava strateegilise partnerluse“ tasemele.

„Me tahame võtta seda uue alguspunktina, et tõugata kahepoolsed suhted ja pragmaatiline koostöö kuldsesse kanalisse ja liikuda kõrgema taseme poole,“ lausus Xi.

Orbán teatas, et see tähendab muu hulgas koostöö laiendamist tuumavaldkonda.

Edasi minnakse ka suurte ühisprojektidega, mille hulgas on Budapesti-Belgradi raudtee rekonstrueerimise projekt, teatas Xi. See 2,1 miljardit dollarit maksev projekt, millest enamikku finantseeritakse Hiina laenu abil, on osa Hiina Vöö ja Tee algatusest, millega Xi tuli välja kümme aastat tagasi, lootes ehitada ülemaailmse infrastruktuuri ja energiavõrgustikud, mis ühendaksid Aasia Aafrika ja Euroopaga.