Netanyahu võimalikust USA relvadest ilma jäämisest: kui on vaja, võitleme me küüntega

USA president Joe Biden kutsus Iisraeli operatsiooni Rafahis mitte läbi viima, sest on karta, et see süvendab veelgi humanitaarkatastroofi Gaza sektoris. Biden ütles kolmapäeval, et USA ei anna ründerelvi Rafahis kasutamiseks, vahendab Associated Press.

Eile tehtud avalduses ütles Netanyahu, et „kui me peame üksi seisma, siis seisame me üksi. Kui on vaja, võitleme me küüntega. Aga meil on palju rohkem kui küüned“.

Iisraeli kaitseväe esindaja, kontradmiral Daniel Hagari pisendas USA relvade saatmata jätmise tähtsust.

„Armeel on laskemoona nendeks missioonideks, mida ta plaanib ja missiooniks Rafahis samuti, meil on vajalik olemas,“ ütles Hagari pressikonverentsil.

Iisrael on ähvardanud korduvalt tungida Rafahisse, kus varjab end umbes 1,3 miljonit palestiinlast. Iisraeli sõnul on Rafah Hamasi viimane kants ja Iisraeli kaitsevägi peab sinna sisenema, et Hamas likvideerida ja vabastada 7. oktoobril võetud pantvangid.

Iisraeli paremäärmuslasest rahvusliku julgeoleku minister Itamar Ben-Gvir avaldas X-is postituse, milles sõnade „Hamas“ ja „Biden“ vahele oli pandud süda. Ben-Gvir ja teised Iisraeli äärmuslased Netanyahu koalitsioonis toetavad ulatuslikku Rafahi operatsiooni ja on ähvardanud valitsuse kukutada, kui seda ei toimu.