Umbkeelsed Tallinna taksojuhid hangivad loa mõnest väiksemast omavalitsusest

Selleks, et taksojuhina töötada, on tarvis teenindajakaarti ja neid annavad välja kohalikud omavalitsused. Tallinn kutsub teenindajakaardi taotlejad vestlusele, mitmed omavalitsused annavad aga loa keeleoskust kindlaks tegemata.

Paraku ei ilmu osa kutsututest vestlusele ja sundtoomise võimalust ei ole. Vähe sellest, isegi kui taksojuht kohale tuleb, on ametil võimalik talle ettekirjutus teha ja ta aasta pärast uuesti kontrolli kutsuda, kuid trahvi määrata või juhi teenindajakaardi tühistamiseks menetlust algata keeleamet ei saa.

Seega võib umbkeelne juht ka pärast sellist sekkumist edasi taksot sõita ning paljud võõrsilt saabunud juhid on aasta pärast, kui saabub aeg oma paranenud keeleoskust tõestada, siit juba lahkunud.

„Kui meil Tallinnas on kolm kohalikku keelt, eesti, vene ja inglise, aga taksojuht ei valda neist ühtki, ei saa ta päästeametile helistada, ei saa aru infosiltidest ümbersõitude, liikluskorralduse muudatuste kohta,“ loetles haridus- ja teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna peaekspert Kätlin Kõverik ohtusid.

Haridus- ja teadusministeerium on keeleseaduse sätteid juba mõnd aega vaaginud ja jõudnud praeguseks keeleseaduse muutmise väljatöötamiskavatsusega nii kaugele, et mai lõpus plaanitakse see partneritele kooskõlastamiseks saata.