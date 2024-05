VIDEO | „Te olete provokaatorid – see on meie pidu!“ Ukraina lipuga Narva promenaadile tulnud õpetajad sõimati läbi

„Kahjuks me tegime inimestele haiget,“ tõdes õpetaja Kersti Kivirüüt Delfile. „Aga samas olles õpetajad ei saa me midagi muud parata, sest meil praegu üle jõe käib propagandakontsert ja seal on diktaator, kes paneb Ukrainas toime inimsusevastaseid tegevusi ning läbi selle sõjamälestuse justkui pühitseb oma võimu.“