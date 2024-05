Nõukogude armees teeninud Nikolai (63) tuli jõe äärde Jaanilinnas toimuvat kontserti kuulama, kuna peab 9. maid võidupühaks. „Mul on hea meel Ukrainas toimuva üle, sest seal on palju banderlasi (Stepan Bandera järgijad -toim.). Minu jaoks on tänane päev pigem võidu tähistamine, sest olen ise venelane.“