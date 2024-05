Poola plaanib tugevdada tõkkeid piiril Valgevenega

„Me parandame tõket Poola-Valgevene piiril, me tugevdame seda barjääri,“ ütles kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz eraraadiole Zet, vahendab The Associated Press. „Kulutused nendele eesmärkidele on (Poola) ajaloo suurimad,“ lisas ta.